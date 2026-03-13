Princeso impacta con modificación estética en su rostro antes de su ingreso a nuevo reality: «Yo soy hermoso natural, del Olimpo»

Si hablamos de personajes controversiales de la televisión chilena, no se puede dejar fuera a Leonardo Vallana, popularmente conocido como «Princeso».

Luego de su paso por los realities web de Diego González y tras su destacada participación en Mundos Opuestos, el influencer cerró el 2025 con broche de oro.

Ahora, el influencer sorprendió a sus seguidores con un radical cambio físico en la previa de su ingreso al nuevo programa «Vecinos al límite».

Fue en el espacio «Encuentros Cercanos», conducido por Sergio Lagos, donde Princeso lució un rostro algo distinto.

“Míralo cómo está. Princeso versión 2026, no solo hay un trabajo físico, algo te hiciste en la cara”, evidenció el animador.

Rápidamente, el ex participante de La Vega respondió a los dichos de Lagos: “Estamos preparándonos para Vecinos al Límite. Yo soy hermoso natural, del Olimpo”.

Princeso y su cambio estético

En medio de la conversación, Princeso entregó detalles del procedimiento: “Nos retocamos la cara. Me hice toda la cara de nuevo. Me hice la papada, la pera, los pómulos, la nariz, todo”.

“Tú ya venías guapo y ahora quedaste mejor aún, ¿es una operación?“, consultó Sergio Lagos.

«No, fue todo por estética, por canje», respondió el ex Mundos Opuestos.

Respecto a los detalles, el doctor Danny Escobar explicó a través de sus redes sociales que “realicé una armonización facial completa a Princeso, para que llegue con un rostro más fresco, definido y natural frente a las cámaras”.

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