Premios Oscar 2026: Conoce los horarios para disfrutar del evento y las películas nominadas

Este domingo 15 de marzo se celebrará la 98ª edición de los Premios Oscar 2026, evento que reúne a diversas personalidades de la industria del cine. La gala se realizará en el Teatro Dolby de Hollywood, en Los Ángeles.

Este año el humorista Conan O’Brien conduce nuevamente la ceremonia. Asimismo, uno de los confirmados para presentar los premios es el chileno, conocido por su actuación en «The Last Of Us» y «The Mandalorian», Pedro Pascal.

El actor estará acompañado de las otras celebridades como Rose Byrne, Nicole Kidman, Jimmy Kimmel, Delroy Lindo, Ewan McGregor, Wagner Moura, Bill Pullman, Lewis Pullman, Channing Tatum y Sigourney Weaver.

Por otro lado, entre las películas favoritas de este 2026 están, ‘Pecadores‘ con 16 nominaciones y ‘Una batalla tras otra‘ con 13 nominaciones. Cabe señalar que estás son elegidas por la comisión de votantes de los Premios Oscar.

En esa misma línea, ‘Valor sentimental’, ‘Marty Supremo’ y ‘Frankenstein‘ tienen 9 nominaciones. ‘Hamnet‘, cuenta con 8 nominaciones y ‘Bugonia’, ‘Sueños de trenes’, ‘F1’ y ‘El agente secreto‘ cuentan con 4 nominaciones, según Independent Español.

Además, películas como ‘Sirāt’, ‘Un simple accidente’, ‘Luna Azul’ y ‘Las guerreras k-pop‘ participan con 2 nominaciones. Mientras que ‘Si pudiera, te patearía’, ‘La hora de la desaparición‘ y ‘Song Sung Blue: sueño inquebrantable‘ cuentan con solo una nominación.

¿Dónde puedes los Premios Oscar 2026 en vivo?

Ahora bien, el evento mantiene su horario estelar para Latinoamérica. La ceremonia comenzará a las 20:00 horas con la Alfombra Roja, en donde las celebridades desfilarán con sus mejores trajes. Luego, una hora más tarde, a las 21:00 horas se dará inicio a la ceremonia de premiación.

Para esta edición 2026, puede ver evento en televisión por cable en TNT, que es la señal oficial para Latinoamérica, la que además cuenta con traducción en vivo. Asimismo, puedes optar por Streaming en Max, anteriormente HBO Max.

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