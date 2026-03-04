Momento de alta tensión: Ex participante de Mundos Opuestos se enteró en vivo que su pololo en el encierro habría entrado con pareja

Evelyn Ortiz todavía procesaba su salida de Mundos Opuestos cuando vivió un tenso momento en el programa Hay que Decirlo, de Canal 13. La atleta llegó al espacio para comentar su paso por el encierro, pero la conversación tomó un giro inesperado.

En el reality, Ortiz inició un romance con el actor y locutor Eyal Meyer. Sin embargo, tras su eliminación, ella confirmó que la relación no siguió fuera del espacio de televisión.

Evelyn Ortiz «se cae de espaldas» tras inesperada pregunta de Gisella Gallardo

Fue entones cuando la panelista Gisella Gallardo lanzó una pregunta con dobles intenciones: quería saber si él realmente estaba soltero al momento de entrar al encierro. Sin dudarlo, Evelyn respondió que sí.

Sin embargo, la periodista insistió. «¿Segura?», le dijo, sembrando la duda en el estudio. Luego remató: «Yo tengo entendido que él no estaba soltero».

El comentario descolocó a la «Gacela». Por su parte, Gallardo continuó dando detalles. «Tengo entendido que Eyal pololeaba con una muy amiga de Mauricio Pinilla».

Evelyn Ortiz quedó bastante sorprendida y reaccionó rápidamente: «Lo hubiese dicho. Le dijo a todo el mundo que estaba soltero. ¿Cómo vas a entrar y mentir así?», cuestionó.

En el panel comenzaron a especular sobre un posible acuerdo entre el actor y su pareja. Evelyn no ocultó su molestia. «No sería la primera vez que me rompen el corazón. Pero ¿enterarme aquí? Lo vamos a tener que aclarar cuando salga del reality», afirmó.

La atleta dejó abierta la puerta a una conversación pendiente.

Además, luego utilizó sus redes para comunicarse con sus seguidores: “Quedé mínimo común múltiplo con lo que dijo Gissella”.

“La lanzó así sin asco, la tiró, no dijo nada y quedé como ‘qué onda’. Fue tan poquito que no pudimos ni desarrollar la idea, siendo que me faltó tiempo”, explicó.

