Filtran nuevo minuto de violencia de Sammis Reyes con famosa banda argentina: «Escándalo que terminó en pelea…»

En el cierre del Festival de Viña del Mar 2026, se realizó la popular fiesta Bresh, la que contó con la presencia de Emilia Dides y Sammis Reyes.

Sin embargo, el ex deportista de la NFL se enfrascó en una pelea con Cuco Cerda y desde ahí son varias las acusaciones que han salido contra el influencer.

Una de ellas fue de la misma productora Bizarro, encargados del certamen y de Bresh. A través de un mensaje señalaron que Sammis habría sido «vetado» del Festival luego de agredir a dos productores.

Nueva revelación sobre Sammis Reyes y arrebatos de violencia

En este contexto, desde el programa Zona de Estrellas filtraron un nuevo episodio de violencia ocurrido en la Fiesta de la Pampilla. Evento donde Emilia Dides era la encargada de animar.

De acuerdo a lo que expresó la periodista Paula Escobar, desde la organización revelaron que el deportista había sido participe de una pelea con el equipo técnico de Los Fabulosos Cadillacs.

“Estaban Los Fabulosos Cadillacs y a ellos no les gusta que haya público, personas externas al equipo, arriba del escenario”, comenzó diciendo la comunicadora.

Además, agregó que «Sammis quería estar ahí, en el escenario, en la orilla, y el mánager de los Cadillacs lo quiso sacar. Y Sammis hizo un escándalo que terminó en pelea y empujones”.

Siguiendo por esa línea, la periodista mencionó que Emilia Dides pasó un mal rato y presentó a la banda argentina desde la parte de atrás del escenario.

“Ella no animó casi nada, se retiraba temprano. Sammis es un cacho. El alcalde la pidió porque quería un rostro potente», concluyó Paula Escobar.

