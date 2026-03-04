«Esta Reyna enderezó su corona…»: Yamila Reyna sorprende con una gran noticia tras ruptura con Américo

Yamila Reyna ha tenido complicadas últimas semanas luego de su mediático quiebre amoroso con Américo.

Es más, recientemente reveló que realizó una denuncia ante el Consejo Nacional de Televisión (CNTV) contra el programa «Primer Plano», luego de que se diera a conocer en la emisión la acción judicial que ejecutó.

No obstante, la trasandina trata de pasar página y en las últimas horas realizó un anunció que dejó feliz a sus seguidores. A través de sus redes sociales publicó un post notificando su vuelta a los escenarios.

«Esta Reyna enderezó su corona y vuelvo con todo», escribió en la publicación para anunciar que regresa con sus show de stand up.

De ese modo, reveló las fechas en las que se presentará, las cuales recorren diversas partes del país.

Este es el listado de presentaciones de Yamila Reyna

La actriz publicó sus próximas fechas y lugares, revisa el detalle a continuación:

18 de marzo: Teatro Palermo, Providencia.

19 de marzo: Fogón de Los Deseos, Quilpué.

20 de marzo: La Fuente, Chicureo.

21 de marzo: La Cocina de Gaby, La Florida.

26 de marzo: Bota Cervecera: Valdivia.

27 de marzo: Matureo, Osorno.

28 de marzo: Bar Garden, Puerto Montt.

3 de abril: Magnolia, Chillán.

4 de abril: Río Tinto, Casablanca.

11 de abril: Ruta 78, Puente Alto.

Reacciones en redes sociales al anuncio de Yamila Reyna

Los rápidos cibernautas no demoraron en reaccionar a través de los comentarios de la publicación, entre ellos varios colegas de la televisión:

«Esoooo, con todo», «vamos con todo amiga» y «vamos preciosa!!! Con todo Reina !!!!!! Felicidades Dios te bendiga!!», fueron algunas de las felicitaciones.

Sin embargo, otros usuarios no dejaron comentarios positivos y cuestionaron el regreso a los escenarios de la actriz.

«Solo hablará de Américo en el show», «Que raro, se le fue la tristeza en menos de un mes» y «anda feliz por la vida, extraña la cosa», dejaron en la caja de comentarios.

Sigue a Corazon.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google