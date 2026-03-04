Roberto Cox dejó en shock al estudio con inesperado comentario: Karina Álvarez no lo podía creer

Durante la jornada de este miércoles, la dupla de periodistas Roberto Cox y Karina Álvarez fueron protagonistas de un hilarante momento en plena emisión del noticiero.

La situación ocurrió en el marco del reciente conflicto entre Gabriel Boric con José Antonio Kast, quienes se enfrascaron en una tensa discusión el día martes luego de una polémica reunión.

El encuentro entre el mandatario y el presidente electo tuvo una breve duración de 22 minutos y terminó abruptamente. Las redes sociales de cada uno no han sido la excepción y se han mandado más de un recado a través de sus plataformas.

En ese sentido, el periodista Roberto Cox reveló una supuesta declaración que habría realizado el presidente Gabriel Boric. «Le habría dicho al momento de despedir a José Antonio Kast: ‘nos vemos el once’ (de marzo)».

Luego, un incómodo silencio se plasmó en el estudio. Karina Álvarez quedó desconcertada.

Más tarde, los conductores de Chilevisión noticias AM no dijeron nada al respecto. Continuaron analizando la noticia y desvelando más detalles de lo sucedido entre Gabriel Boric y José Antonio Kast.

Las reacciones al incómodo momento que se vivió Chilevisión

Los cibernautas no dejaron pasar el momento. Incluso, la cuenta «Ojo a la tele», que se dedica a captar momentos random de la televisión, compartió el registro.

«¿Lo habrán pensado?», preguntaron en la publicación, abriendo el debate entre los seguidores.

«Inevitable pensarlo», «entonces» y «hasta entonces», fueron los comentarios que más se repitieron en la publicación de redes sociales.

