Latife Soto genera inquietud al anticipar un escenario complejo antes de Semana Santa: «Lo avisé…»

El alza en el precio de los combustibles sigue generando reacciones. En medio del debate, Latife Soto volvió a referirse al tema y afirmó que este escenario ya estaba dentro de sus predicciones.

La tarotista aseguró que el contexto actual tiene relación con factores internacionales y recordó que lo había advertido previamente. «Habíamos hablado de las cosas que le iban a pasar a Kast producto de lo que pasa en el Oriente», señaló.

La nueva predicción de Latife Soto sobre gobierno de José Antonio Kast

Sus declaraciones las realizó en el programa La Hora de Jugar, donde nuevamente consultó sus cartas. Ahí planteó que la situación aún no alcanza su punto más crítico.

Según explicó, el panorama será exigente para la actual administración. «Este gobierno está viviendo un examen. Aquí se juega un rojo o se salva con un 4. Las cartas están indicando que deben pensar en la gente», comentó.

Pese al diagnóstico, también proyectó una salida, aunque no inmediata. «Se va a llegar a un acuerdo final, pero no inmediato. Ahora vamos a llorar, va a existir una subida, pero va a llegar un acuerdo, van a tratar de buscar ingresos para tener un colchón», agregó.

Sus advertencias no se quedaron solo en lo económico. A través de su cuenta de Instagram, compartió un mensaje que generó dudas, en el que se menciona una supuesta amenaza desde Irán para cortar cables submarinos de Internet, lo que podría provocar consecuencias a nivel global.

Frente a esto, insistió en su advertencia: «Lo avisé: podemos tener caos con Internet. Ojo, de acá a Semana Santa. Lo dije en Mega».

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