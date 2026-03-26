¡Duro golpe para Naya Fácil! Está viviendo un tormento tras mensajes en redes sociales: «llorando toda la noche»

Luego de sus controversiales dichos por los feriados irrenunciables Naya Fácil denunció que ha recibido amenazas de muerte y hostigamiento en la vía publica.

Es importante recordar que hace algunos días, luego del mediático debate por eliminar los feriados irrenunciables, la creadora de contenido señaló que «a la gente le importa más un feriado que surgir en la vida».

“Es la funa más grande que he tenido en redes sociales (…). Me han insultado en la calle, nunca en ninguna de mis funas me había pasado algo así”, comentó a través de sus redes sociales.

Naya Fácil acusa amenazas de muerte tras polémicos dichos

Siguiendo por esa línea, agregó que: «Me han amenazado de muerte (…) Nunca se me había generado miedo de salir a la calle, hasta ayer”.

De acuerdo a su relato, tres hombres desconocidos la increparon mientras compartía con sus seguidores.

«Si tú vas a gritar algo de un auto, tú te bajas, te pones tus pantalones bien puestos y me lo dices a la cara», continuó la creadora de contenido a través de sus redes.

Para cerrar, se refirió al impacto que ha tenido en su salud mental: “Ayer en la noche estuve llorando toda la noche, no les voy a mentir (…) Sé que las c…, pero no sé si es para vivir el tormento que estoy viviendo”, concluyó.

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