Cantante chilena detenida luego de ser atrapada con arma de fuego: contenido en sus redes sociales la delató mucho más

Un operativo policial realizado en la comuna de Pudahuel terminó con la detención de la cantante urbana Francia Yael y otras tres personas, entre ellas un menor de edad. Todo comenzó cuando funcionarios de Carabineros detectaron a un grupo manipulando un arma de fuego al interior de un vehículo estacionado en una plaza del sector.

El hecho ocurrió en las cercanías del pasaje Tagua Tagua con Til Til. Según los antecedentes, los uniformados se acercaron al automóvil luego de advertir que estaba mal estacionado y con el maletero abierto.

¿Por qué detuvieron a la cantante urbana?

Durante la fiscalización, Carabineros observó un arma tipo carabina y decidió revisar el vehículo. En el procedimiento encontraron 15 municiones calibre 44 marca Winchester. Además, verificaron que el automóvil no mantenía encargo por robo.

Entre los detenidos figuran dos hombres chilenos de 19 y 24 años, un adolescente peruano de 15 años que tendría antecedentes policiales y la artista urbana Francia Yael, de 24 años.

Tras la detención, funcionarios policiales revisaron las redes sociales de la cantante emergente. En ese contexto, detectaron publicaciones relacionadas con armas de fuego, por lo que posteriormente acudieron hasta su domicilio.

En el inmueble, Carabineros encontró tres recipientes con marihuana a granel y en proceso de secado. Debido a ello, la joven también quedó detenida por infracción a la Ley 20.000, según informó CHV.

También puedes leer en Radio Corazón: Kathy Contreras sorprende al revelar vínculo familiar con famoso cantante urbano: es su madrastra

Sigue a Corazon.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google