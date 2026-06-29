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¿Vuelve la lluvia en Santiago?: Alejandro Sepúlveda adelanta cómo estará el tiempo durante los próximos días en la capital

El periodista especializado en meteorología de Mega, reveló el panorama climatológico para los próximos días. ¿Se espera lluvia en la Región Metropolitana? Revisa a continuación.

29 Jun, 2026. 16:13 hrs

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