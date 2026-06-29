¿Vuelve la lluvia en Santiago?: Alejandro Sepúlveda adelanta cómo estará el tiempo durante los próximos días en la capital El periodista especializado en meteorología de Mega, reveló el panorama climatológico para los próximos días. ¿Se espera lluvia en la Región Metropolitana? Revisa a continuación. 29 Jun, 2026. 16:13 hrs Por Iván López VIDEOS RELACIONADOS «Quedo más loco que la cres…»: Auditor impacta en El Chacotero Sentimental tras revelar la condición de su pareja para realizar un trío ¡Dos de sus mejores éxitos!: Revive ACÁ parte de la presentación de Los Vásquez en La Gran Noche de La Corazón 2026 ¡Con beso y todo!: Así fue la participación de Ignacio Ormazábal en La Gran Noche de La Corazón 2026 Alanys Lagos cerró con broche de oro La Gran Noche de La Corazón con un inesperado cover "Quedo más loco que la cres...": Auditor impacta en El Chacotero Sentimental tras revelar la condición de su pareja para realizar un trío Sigue a Corazon.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google Contenido patrocinado