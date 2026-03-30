«Hace muchísimos años…»: Pamela Díaz revela desconocido «affaire» con querido actor chileno

Pamela Díaz volvió a captar la atención tras confesar un episodio desconocido de su vida sentimental. La animadora habló sin filtros sobre un antiguo affaire con un popular rostro de la televisión chilena.

Todo ocurrió en conversación con Joaquín Méndez y Rodrigo Gallina en el programa «Mañana Te Cuento«, espacio que debutó recientemente en Once Stream.

Pamela Díaz revela inesperado affaire con popular actor de TV

En medio de la charla, la «Fiera» sorprendió al confirmar que tuvo un acercamiento con Cristián Riquelme, actual rostro de Chilevisión.

Según relató, la historia se remonta a varios años atrás, cuando ambos coincidieron en el sur. «Tuvimos algo. Él es del sur, de Puerto Varas, y nosotros nos conocimos hace muchísimos años y trabajamos en una obra de teatro con Marcelo Arismendi», contó La Fiera.

La confesión no pasó desapercibido y los panelistas no dudaron en reaccionar: «¿Me estás jodiendo?», respondió Méndez.

Pamela no evadió el tema y explicó con detalles. Resulta que compartían en un mismo grupo y había una gran relación entre todos. «Éramos todo el grupito, ellos eran un poco más grandes. Y ahí me cayó muy bien», dijo.

“Después yo me vine a Santiago, después se vino Marcelo y después él entró a las teleseries, así que me sentí muy orgullosa de ellos”, recordó.

Para cerrar, la conductora aclaró que se trató de algo muy puntual: «Cuando chicos pinchamos una vez, pero como un piquito, una cosa así, pero cuando chicos”, comentó.

«Han pasado veintitantos años», concluyó.

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