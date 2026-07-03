Más de 300 vehículos clásicos de colección protagonizaran Motor Clásica 2026: ¿Cuándo es, dónde y cómo comprar entradas?

Los fanáticos de los autos clásicos tendrán una cita imperdible este año. El próximo 3 y 4 de octubre, el Club Hípico de Santiago será el escenario de Motor Clásica 2026, el primer gran encuentro dedicado al patrimonio automotriz del país, que reunirá más de 300 automóviles, motocicletas y vehículos históricos provenientes de distintas colecciones nacionales e internacionales.

El evento busca acercar al público a la historia y evolución de la industria automotriz mediante una exhibición que incluirá modelos de Inglaterra, Alemania, Italia, Francia, Estados Unidos, Japón y otros países con tradición en el mundo del motor. Además, participarán museos y clubes especializados de todo Chile con parte de sus colecciones patrimoniales.

Fecha, lugar y venta de entradas para Motor Clásica 2026

Motor Clásica 2026 se realizará los días 3 y 4 de octubre en el Club Hípico de Santiago.

Las entradas estarán disponibles a través de Puntoticket. Además, los clientes Scotiabank y Shell podrán acceder a un 20% de descuento, beneficio válido hasta agotar el stock destinado para la promoción.

Uno de los momentos más esperados será el Concurso de Elegancia Motor Clásica Chile 2026, instancia que premiará la conservación, originalidad e historia de los vehículos en exhibición. En total se entregarán 49 reconocimientos. Incluyendo el Best of Show, el máximo galardón del certamen, cuya elección estará a cargo de un jurado integrado por especialistas nacionales e internacionales vinculados a la Federación Internacional de Vehículos Antiguos (FIVA).

Además de la exhibición patrimonial, el encuentro ofrecerá experiencias interactivas. Entre ellas, espacios para toda la familia y actividades orientadas a difundir la cultura del coleccionismo. Consolidándose como uno de los eventos automotrices más importantes del país.

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