Álvaro Salas y Centella en Gran Arena Monticello: fecha, entradas y detalles del gran show de humor

El próximo jueves 2 de abril, el escenario del Gran Arena Monticello recibirá a dos reconocidos comediantes nacionales: Álvaro Salas y Centella. Desde las 21:00 horas, el público podrá disfrutar de un espectáculo que promete risas de principio a fin, con el estilo único que caracteriza a ambos artistas.

Uno de los platos fuertes de la jornada será Álvaro Salas, conocido popularmente como “El Rey del chiste corto”. El comediante llegará por segunda vez al recinto de San Francisco de Mostazal con una rutina fiel a su esencia. Rápida, directa y cargada de humor clásico. Con más de 50 años de trayectoria, Salas inició su carrera en el grupo “Pujillay”, para luego consolidarse como solista, presentándose en importantes escenarios a lo largo del país.

Su paso por el Festival de Viña del Mar ha sido uno de los hitos más destacados de su carrera, donde ha logrado conquistar al público en múltiples ocasiones. Reafirmando su vigencia y conexión con distintas generaciones.

Por su parte, Centella también dirá presente con una rutina que mezcla humor popular y cercanía con el público. Ganador del programa Coliseo Romano y reconocido por su participación en el Festival de Viña 2015, donde obtuvo gaviotas de plata y oro, el comediante mantiene un estilo que ha logrado cautivar a sus seguidores durante más de dos décadas.

Con una sólida trayectoria en escenarios de Chile y Argentina, Centella se ha posicionado como uno de los humoristas más representativos del sur del continente, destacando especialmente en la Patagonia.

¿Cómo comprar entradas para el show en Gran Arena Monticello?

Las entradas para este show ya se encuentran disponibles a través del sistema Ticketmaster.

La combinación de ambos comediantes promete una noche imperdible, ofreciendo al público una experiencia llena de risas.

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