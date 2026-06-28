¿Con una batalla de rap?: El inesperado homenaje a los 30 años de El Chacotero Sentimental en La Gran Noche de La Corazón

La noche de este viernes tuvo lugar una edición especial de La Gran Noche de La Corazón, para celebrar la versión número 25 del evento. Justo coincidió también, con que este años se cumplen 30 años de la primera transmisión de «El Chacotero Sentimental», programa estrella de nuestro Rumpy en Radio Corazón.

Es por eso que nuestro locutor se tomó unos minutos en el escenario para compartir con el público, así como también, agradecer por estos 30 años al aire.

El homenaje a El Chacotero Sentimental en La Gran Noche de La Corazón

Pero eso no fue todo, y es que también hubo un pequeño homenaje a las miles de historias que han pasado por nuestro programa. De partida, el Rumpy anunció a los fanáticos el lanzamiento del libro «El Chacotero Sentimental», y mostró la portada al Movistar Arena.

Luego, tuvo lugar un particular homenaje, de la mano de Metalinguística y Elemental, se hizo una batalla de freestyle en homenaje al programa. Comandada por nuestro Rumpy y Giancarlo Santangelo, se dijeron de todo en el escenario.

También, se la jugaron al rimar con conceptos derivados del programa, como el grado 4, la conferencia, o «el dragón».

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