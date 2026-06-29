Duro descargo contra Mega por polémica situación en ¿Volverías con tu ex? 2: «Es lo más fuerte que me ha tocado ver (…) dos depredadores sexuales»

Recientemente, Hugo Valencia alzó la voz contra Mega luego de una polémica situación en el reality «¿Volverías con tu ex? 2», protagonizada por Carlos «Kaoto» Águila y Raimundo Cerda.

Todo ocurrió durante una conversación entre ambos participantes, en la que hablaban sobre algunas de sus compañeras de encierro.

En medio del diálogo, Kaoto comentó: «Cansado de dormir con la mujer que odio al lado mío», haciendo referencia a Estefi Marquis.

Luego le preguntó a Raimundo Cerda: «¿Por quién quieres ir? Necesito que me digai para yo poder jugar».

«Con todas es mucho mejor que con una», respondió el ex de Faloon Larraguibel. Tras ello, Kaoto lanzó: «Entonces yo voy por la Bárbara (Muriel)».

El descargo de Hugo Valencia

Las declaraciones fueron abordadas en el programa Zona de Estrellas, donde Hugo Valencia lanzó un duro cuestionamiento.

«Le exigiría a Mega, como televidente, que saque a estos dos chicos del reality. Es lo más fuerte que me ha tocado ver», afirmó el periodista.

En esa misma línea, recordó un episodio ocurrido en 2023 en Gran Hermano, cuando un participante fue expulsado tras una denuncia realizada al interior del programa.

«Es una situación después de una fiesta con alcohol. No lo vimos ni lo escuchamos y, aun así, expulsaron a uno de los favoritos y protagonistas de Gran Hermano», indicó Hugo Valencia, aludiendo al caso de Rubén, quien fue acusado por Scarlette.

En este sentido, el panelista expresó: «Ahora da lo mismo si Mega borra el capítulo o decide eliminarlo. Nos enteramos tres días después. Da lo mismo si ahora solo escuchamos cosas buenas, porque Chile ya se enteró».

Y para finalizar, indicó: «Como televidente, no quiero ver más a dos depredadores sexuales en un show».

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