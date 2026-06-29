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«Quedo más loco que la cres…»: Auditor impacta en El Chacotero Sentimental tras revelar la condición de su pareja para realizar un trío

Un auditor llamó a El Chacotero Sentimental para contar que la amiga de su pareja, la besa cada vez que bebe alcohol y que el ya está pensando en probar cosas nuevas.

29 Jun, 2026. 15:39 hrs

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