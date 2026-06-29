«Quedo más loco que la cres…»: Auditor impacta en El Chacotero Sentimental tras revelar la condición de su pareja para realizar un trío Un auditor llamó a El Chacotero Sentimental para contar que la amiga de su pareja, la besa cada vez que bebe alcohol y que el ya está pensando en probar cosas nuevas. 29 Jun, 2026. 15:39 hrs Por Iván López VIDEOS RELACIONADOS ¿Vuelve la lluvia en Santiago?: Alejandro Sepúlveda adelanta cómo estará el tiempo durante los próximos días en la capital ¡Dos de sus mejores éxitos!: Revive ACÁ parte de la presentación de Los Vásquez en La Gran Noche de La Corazón 2026 ¡Con beso y todo!: Así fue la participación de Ignacio Ormazábal en La Gran Noche de La Corazón 2026 Alanys Lagos cerró con broche de oro La Gran Noche de La Corazón con un inesperado cover ¿Vuelve la lluvia en Santiago?: Alejandro Sepúlveda adelanta cómo estará el tiempo durante los próximos días en la capital "Perdí un hijo y fue muy difícil": Participante de ¿Volverías con tu ex? 2 impacta con desgarrador relato Sigue a Corazon.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google Contenido patrocinado