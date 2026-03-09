Las Guerreras Doradas llega con un espectacular show a Santiago: Cuándo, dónde y venta de entradas

Las guerreras doradas es un fenómeno que marcó el año 2025, donde el espectáculo musical tuvo más de 100 funciones agotadas. Ahora bien, este gran show llega a Santiago lleno de magia y aventura. Este evento infantil es una experiencia para grandes y pequeños, además el evento cuenta con escenas dinámicas en donde los personajes te transportarán a un mundo de fantasía y aventura.

El espectáculo se realizará este domingo 12 de abril en el Teatro Caupolicán. La historia está inspirada en el éxito de taquilla «K-Pop Demon Hunters». El relato sigue a tres chicas con poderes que deben proteger al mundo de la oscuridad usando la música. Las artistas enfrentan diversos obstáculos, que serán representados mediante canciones y coreografías elaboradas.

Sin embargo, en el show no solamente busca entretener, sino que también busca concientizar sobre el poder esta en creer en una misma, ser autentica, importancia del trabajo en equipo y el valor de la amistad.

Y es que este fenómeno ha alcanzado una alta popularidad en diversas generaciones. Una de sus canciones más famosas es «Golden» o «Dorada» en español. El tema se convirtió en un éxito viral en redes sociales, que además alcanzó el primer puesto en el Billboard Global 200.

Cómo comprar la entradas para las «Guerreras Doradas»

El show se presentará en el Teatro Caupolicán en día 12 de abril a las 16:00 horas. Si quieres comprar las entradas puedes hacerlo a través de PuntoTicket. Los precios varían desde los $40.250 en tribuna hasta los $57.500 pesos en palco.

