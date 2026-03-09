El ambicioso proyecto que JC Rodríguez tenía en mente y no logró concretar en Chilevisión: «Llevábamos avanzadas conversaciones»

En las últimas horas, Julio César Rodríguez abordó su sorpresiva renuncia a Chilevisión, decisión que comunicó públicamente durante la tarde del viernes y que ha causado revuelo en el mundo del espectáculo.

Fue durante la reciente edición del matinal Contigo en la mañana donde el periodista respondió las preguntas y entregó detalles de su decisión. Eso sí, vale destacar que cumplirá con sus funciones hasta fin de mes.

En medio de la conversación, el animador fue consultado por su larga estadía en la señal y si sentía que había dejado algo pendiente tras largos años en Chilevisión.

«¿Te falto algo? ¿Hiciste todo lo que querías?», le preguntaron en el panel.

Rodríguez respondió sin rodeos y aseguró que se va con la sensación de haber cumplido sus metas profesionales.

La idea televisiva de Julio César Rodríguez que no se pudo hacer

“No, no tengo esa inquietud, esa sensación. hice mi late en la noche, estuve acá en el matinal, hice todo tipo de programas. No, para nada. Hice Gran Hermano, un reality, PH, volví a Primer Plano”, comentó.

Sin embargo, Julio César reconoció que existía una idea televisiva que le habría gustado desarrollar, pero que no se logró concretar.

«Siempre he soñado que la tele tenga un trasnoche, siempre yo quería… llevábamos avanzadas conversaciones… queríamos traspasar el trasnoche de la Biobio acá en la tele y que de eso engancháramos a las noticias… lo hablamos con la radio, con todos acá. Había que ver los temas comerciales”, admitió el comunicador.

Según sus palabras, ese espacio nocturno podría haber tenido un estilo distinto a lo habitual. “En la noche pasan muchas cosas y hay mucha gente viendo tele. Sería encachado un show de noche, que partiera a la 1 de la mañana, donde hubieran ufólogos, historias de miedo, todas las bandas de música que son trasnochadores que vinieran a tocar en vivo”, cerró.

