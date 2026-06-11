Conmoción en la música nacional tras fallecimiento de figura clave de la cumbia: «Gracias a él el grupo La Noche logró todo su éxito»

Una triste noticia acaba de golpear al mundo de la cumbia nacional, se trata del fallecimiento de una de las figuras clave en la carrera de varios de los representantes del género.

Hablamos de Antonio Villablanca, quien durante su trayectoria ejerció como mánager y productor de eventos de grandes referentes de la cumbia chilena. Entre ellos, el grupo La Noche.

Conmoción en la cumbia nacional tras fallecimiento de reconocido músico

Fue el exvocalista de aquel grupo, Leo Rey, uno de los primeros en informar la noticia, a través de sus redes sociales: «Lamento con mucha pena y dolor la partida del querido tío Antonio Villablanca. Gran persona y el mejor productor de Chile«, escribió.

«Gracias a él el grupo La Noche logró todo su éxito. Q.E.P.D«, cerró el hoy solista.

En aquella publicación, rápidamente los fanáticos llenaron de comentarios de apoyo en este momento, así como también, otras personalidades de la cumbia se hicieron presentes, como Jordan.

Por otro lado, la productora Artistas Chile también difundió y confirmó la noticia, y entregó información sobre su despedida: «En nombre de su familia y de todo el equipo @artistaschile, agradecemos cada mensaje de cariño y condolencias que hemos recibido«.

«Las huellas de nuestro querido Antonio Villablanca quedarán para siempre en cada persona que lo conoció», cerraron en el comunicado.

Respecto a su despedida, desde el medio aseguraron que el velorio comenzó a las 11:00 am de hoy, jueves 11 de junio, en la Iglesia Santa Gema, en Suecia 3150, Ñuñoa.

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