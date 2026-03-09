Famoso cantante nacional revela que le gustaría ser parte de La Gran Noche de la Corazón: «para que la gente me vea en otra faceta»

Recientemente, Jere Klein lanzó su esperado nuevo álbum titulado «Jeremías». Además, la joven estrella urbana celebró su cumpleaños número 20, con una temática de gala nocturna.

Uno de los grandes invitados al evento fue Nickoog Clk, quien aparece en el proyecto en el track 21 con «Me extrañas».

Radio Corazón estuvo presente en el evento y aprovechó de conversar con el cantante, quien entregó detalles de sus próximos proyectos y un revelador dato.

Sobre el tema con Jere Klein, señaló que «El tema nació como hace un año y medio atrás más o menos, estábamos ahí en mi departamento, Jere me dijo que quería ir para allá a grabar, que hicieron un temita y ahí yo dije ya, tíratelo acá. Fue para allá, hicimos la canción. Estuvimos todo un día ahí grabando, encerrado en el departamento, haciendo puro desmadre».

Nickoog Clk sobre su estilo «más tropical»

El artista ha tenido un crecimiento exponencial y ha experimentado a través de varios estilos. Por ejemplo, la salsa y la ranchera. Respecto a futuros proyectos ligados a géneros alejados de lo urbano comentó que se viene más música así.

«Lo que pasa es que igual hace un tiempo atrás igual me apuré en sacar esa música porque esa música tenía que salir más adelante pero yo ya quería igual hacerme marcar con algo distinto, las ansias me ganaron y nos adelantamos con una salsa y una ranchera que tiramos hace poco pero viene más música así. Tengo bastante música así, también tengo colaboraciones con gente importante que hace distintos tipos de música así que más adelante viene todo eso», aseguró. Además, al ser consultado por La Gran Noche de la Corazón, indicó que le gustaría ser parte del mayor evento radial del país.

«Sí, sí, obviamente me gustaría estar en todos los eventos más masivos, de ese nivel me gustaría, pero también me gustaría estar en esos evento con más tipos de música como la que les digo, música más con banda, no tan quizá urbano, presentarme a ese tipo de gente para que la gente igual me vea en otra faceta. Quiero cerrar bien así como mi etapa de música (urbana) y para que la gente vea la diferencia y la madurez que he tenido en la música», cerró.

Sigue a Corazon.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google