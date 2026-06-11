«No maté a nadie, no dejé a nadie tirado, no me fui arrancando»: Pablo Mackenna se defendió tras grave acusación de Paty Maldonado

Hace un par de días, Pablo Mackenna le envió un mensaje a Paty Maldonado, al referirse sobre su apoyo a los recortes estatales. Según él, esto era irónico, ya que ella recibió aportes y beneficios en la dictadura de Augusto Pinochet.

Paty Maldonado, fiel a su estilo, respondió con todo, y trató al periodista con potentes palabras: «Eres un perdedor, borracho y enfermo de alcoholismo, eres una cloaca humana (…) Tú estás en la calle hoy día. Tú tienes 60 años y vives con tu mamá porque no tienes nada».

Pero no solo eso, y es que lo acusó de haber atropellado a una persona, y darse a la fuga.

Pablo Mackenna se defendió tras grave acusación de Paty Maldonado

Ahora, Pablo Mackenna aprovechó su espacio en el podcast «En las buenas y en las malas«, que conduce junto a Nicolás Larraín, para referirse al tema.

«Te comiste el sapo, pues, glotona. ¿Ah? Igual que la ballena que se traga a Jonás. La misma ballena que se tragó a Pinocho«, comentó de entrada.

Respecto a la acusación de Paty Maldonado, él recuerda el episodio como: «Una historia muy desagradable«, pero que no ocurrió como ella mencionó.

Al respecto, el escritor recordó: «Lo único que sé, es que un día, me llama mi hermano una noche (…) y me dice ‘Hermano, ¿cachaste que atropellaron al hermano de la Francisca Larraín?«.

Según él, esto porque él había pasado recientemente por el lugar del accidente, sin embargo, ya estaban Carabineros en el lugar, y no logró ver nada: «Me preguntaron ‘¿qué viste?’, la verdad es que no vi nada«, comentó.

«No maté a nadie, no dejé a nadie tirado, no me fui arrancando a Alemania ni escondido«, aclaró Pablo Mackenna.

También, aseguró que no se escondió ni siquiera cuando también pasó por otra acusación similar: «No he escondido ni siquiera la asquerosa historia de la falsa acusación que unos años después me pasó lo del casino, nuevamente una acusación equivalentemente dura. Por suerte había cámaras».

Su mea culpa

Por otro lado, Pablo Mackenna se sinceró: «¿He puesto la vida de otros en riesgo? Sí, cada vez que me he subido y he manejado borracho; me arrepiento».

Eso sí, se comparó con un terrorífico episodio de Paty Maldonado: «Jamás dejaría sus huesos, ni por temor a la culpa, botados en el escampado ni me reiría en la cara de sus deudos. Estoy hecho de otra manera, no hagas de mí un espejo»

«Todo esto se puede investigar, ¡que alguien lo investigue!«, cerró Pablo Mackenna.

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