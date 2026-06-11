«Es el momento que más estaba esperando en mi vida»: Cantante urbano y popular influencer sorprendieron con imágenes de su matrimonio

Durante el día de ayer, una de las parejas más queridas del esepectáculo nacional sorprendió en redes sociales al contraer matrimonio. Nos referimos al cantante urbano Gino Mella, y la creadora de contenido Vani Rivas.

Hace un tiempo, la pareja mostró también en sus redes como fue la pedida de matrimonio, en Japón: «En un mundo donde muchos se acostumbraron a estar solos, yo tuve la bendición de encontrarte. Y entendí que el amor verdadero todavía existe«, señaló Vani Rivas en aquella ocasión.

«Gracias a Dios, porque en un momento pedí una mujer como tú que llegue a mi vida, y me respondió. Te amo futura esposa», escribió Gino Mella en aquel entonces.

Sorprendieron con imágenes de su matrimonio

Ahora, la pareja celebró en una íntima ceremonia su matrimonio, y compartieron algunos registros en redes sociales. «Recién casados«, comentó Vani Rivas en una historia.

«Un ‘sí quiero’ para siempre 🤍», escribieron Gino Mella y Vani Rivas en Instagram, junto a una serie de fotografías.

Según consignó Página 7, Gino Mella se refirió a este especial momento: «Fue hermoso. Yo creo que es el momento que más estaba esperando en mi vida. Estaba muy ansioso de que llegara este día porque le pedí matrimonio hace muchos meses en Japón, así que la espera se hizo eterna. Pero realmente fue el mejor día de mi vida«.

«Cuando llegó el ‘acepto’, nos pusimos muy nerviosos porque era crear una nueva historia en nuestras vidas«, aseguró el cantante.

Rápidamente la publicación en Instagram se llenó de comentarios positivos desde el mundo del espectáculo, así como también, de los seguidores de la pareja.

Leer también: «Fue pareja durante un largo tiempo»: Revelan desconocido romance de Claudio Iturra con popular chica reality

Sigue a Corazon.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google