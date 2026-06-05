«Puede que yo no sea buena actriz, pero en estos 18 años de carrera, jamás en mi vida le he pasado el poto a un director»

Una polémica se encendió entre Fran García-Huidobro y Claudia Schmidt, luego de desafortunados comentarios. Pero ahora, la que entregó su opinión de la panelista uruguaya fue Pancha Merino, quien recordó un tenso cruce entre ellas, cuando eran compañeras de trabajo.

Según comentó Claudia Schmidt anteriormente, su conflicto con Fran García-Huidobro partió porque la panelista le lanzó un comentario a la «Dama de Hierro» sobre su hijo, tras una acusación de la reconocida scort Natthy Chilena: «No es mi culpa que tu hijo se ande involucrando con personas, no les pague y no se limpie el poto«.

Pancha Merino sin filtro contra Claudia Schmidt

Ahora, en Noche de Suerte, de TV+, Pancha Merino aprovechó para comentar la polémica, y aseguró: «Yo de verdad encuentro que es de una falta de ética, de moral… O sea, pelea con la Francisca. ¡No pelees con su hijo!».

En ese momento, recordó una antigua anécdota con Claudia Schmidt, cuando compartieron estudio en SQP. Así, Pancha Merino relató: «Dan una nota de los actores… Y en el mismo estudio ella me dice que a mí no me llaman de las teleseries, porque yo no soy buena actriz«.

«Nos fuimos a comerciales y yo le dije: ‘Mira Claudia, puede que yo no sea buena actriz, pero en estos 18 años de carrera -que llevaba en ese tiempo, ahora llevo 30-, jamás en mi vida le he pasado el poto a un director, a un productor ejecutivo, a un editor, a un animador’. Y ella salta de la mesa de la otra esquina a pegarme; cosa que Mariela Sotomayor se pone al medio y la para», reveló la actriz.

Además, Pancha Merino aseguró que en aquel momento estaba embarazada: «Entonces, estamos hablando de una persona que intentó agredirme con siete meses de embarazo, siendo una compañera de trabajo. O sea, es una persona que no tiene ética ni moral. Si hay personas con las que yo no trabajaría jamás en mi vida, por ningún sueldo, sería con esa mujer».

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