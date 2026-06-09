«Mañana dejo este rol, dejo este cargo»: Reconocido animador renuncia de Sin Filtros a días de asumir la conducción y este es su reemplazo

Sigue el terremoto en Sin Filtros, y es que tras la salida de Gonzalo Feito, y la disputa con Sebastián «Cuchillo» Eyzaguirre, el programa atraviesa un complejo momento.

El nuevo animador, Felipe Bianchi, llegó el lunes pasado a reemplazar al exconductor, pero ya anunció su salida definitiva del programa, durante esta tarde.

Felipe Bianchi renuncia de Sin Filtros a días de asumir la conducción

En el capítulo de este lunes, Felipe Bianchi se tomó un momento para dar la información en pantalla. De partida, señaló que su inclusión fue solamente por la urgencia: «Cuando yo aparecí el lunes pasado acá, a muchos les cargó. Lo respeto, usted puede tener la opinión que quiera mía, pero yo cumplo un rol periodístico y a mí mis amigos quienes me llamaron y me pidieron que los apañara«.

«Estamos en un problema, necesitamos que nos banques, no tenemos conductor, nos dejó botados el conductor con un contrato vigente. Ven para acá», señaló sobre la conversación que tuvo para llegar a la conducción.

Aún así, destacó su gusto por el programa: «Yo no tengo que ver con este Sin Filtros político. Me encanta, no soy parte de la comunidad, pero me encanta, los aplaudo y los felicito, han hecho algo muy bonito«.

«Mañana dejo este rol, dejo este cargo», cerró Felipe Bianchi.

Eso sí, eso no fue todo, ya que también reveló que se integrará a Sin Filtro Sports, un espacio que verá la luz junto al inicio del Mundial 2026.

Por otro lado, anunció que desde este miércoles, la conductora provisoria del programa será Bárbara Rebolledo, quien ya tiene historial en el puesto. Eso sí, no será la conductora definitiva, y es que también anunciaron que durante los próximos días se conocerá al integrante definitivo del programa.

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