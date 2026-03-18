La respuesta de Betsy Camino que dejó totalmente en silencio a Vasco Moulian en Fiebre de Baile: Pidió disculpas públicas

La reciente emisión de Fiebre de Baile dejó uno de los momentos más comentados en lo que va de programa. La protagonista fue Betsy Camino, quien no solo destacó por su presentación.

La bailarina consiguió puntaje perfecto: tres notas 10 por una coreografía inspirada en el película Coco. Sin embargo, tras su actuación, pidió la palabra y cambió el tono del programa.

Betsy se dirigió a Vasco Moulian, por sus declaraciones previas sobre su físico. “Vi en varios programas que usted habló de mi cuerpo (…) Hay ciertas cosas, en verdad, mi querido Vasco, que no se hablan”, comenzó diciendo.

Nuevo conflicto sacude a Fiebre de Baile

Luego, respondió sin filtro: «Tengo las lucas para ponerme en un quirófano y tunearme de arriba a abajo. Hay mucha más historia detrás de los cuerpos (…) Si usted me quiere dar un consejo, sea de lo que sea, yo soy una mujer muy abierta».

Siguiendo por esa línea, reveló que se encuentra pasando por un tratamiento médico y que enfrenta efectos físicos importantes: «Yo no menstruo, no ovulo», confesó, generando reacciones en el estudio.

Ante sus palabras, Moulian ofreció disculpas: «No sabía su historia y le pido las disculpas del caso».

Sin embargo, el conflicto no terminó ahí. Betsy Camino también apuntó contra el periodista e influencer Jorge Trujillo, a quien acusó de tener un doble estándar. En medio del cruce, lanzó una frase que encendió más la polémica: «Súbete la polera y déjame ver tu six-pack, para que tú me mandes a bajar de peso».

Para que no escalará más, Diana Bolocco tuvo que intervenir para retomar el control del programa.

También puedes leer en Radio Corazón: Junior Playboy impacta con drástica decisión tras expulsión de Fiebre de Baile: «Tantas estupideces hicieron que yo…»

Sigue a Corazon.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google