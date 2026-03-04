¡De impacto! Participante de Fiebre de Baile anuncia en vivo que se casará: Tomó drástica decisión respecto a la ceremonia

Una inesperada noticia entregó Betsy Camino en la reciente edición de Fiebre de Baile.

Al momento de ser consultada por su estado sentimental, la ex Morandé con Compañía no demoró en mostrar su anillo de compromiso.

«Me voy a casar«, comentó. Asimismo, reveló que tomó la decisión de posponer su matrimonio por un motivo en especial: está segura que será finalista del programa de baile.

La bailarina entró en detalle y mencionó que la ceremonia se realizará en el viejo continente, específicamente en Italia.

Vale destacar que Betsy se casará con Cristian Sandoval, productor de música reconocido por su trabajo con Alanys Lagos.

La participante del estelar de Chilevisión ya se había referido a su relación en conversación con LUN.

“Llevaba cuatro años soltera y disfrutando. Llegó súper lindo el amor, ya nos conocíamos hace un tiempo, coincidíamos bastante, había algo por ahí, hasta que fue el momento perfecto. Nos dimos un besito y no nos separamos más”, fueron sus palabras.

De acuerdo a la entrevista, se casarán en Venecia, para luego realizar un fiesta junto a sus amigos y familiares en Chile.

Reacción de las redes sociales tras anuncio de Betsy Camino

Las redes no demoraron en reaccionar luego de que Chilevisión subiera el momento a su cuenta oficial.

«Felicitaciones», «Vamos Cuba, con toda asere demuestra de que estamos hechos», «Me carga que le encuentren tantos peros, si baila super. Dicen que está en su zona de confort con cada ritmo deja claro el nivel en el que está para saber tanto», «Lo mejor para ella, baila espectacular», fueron algunos de los comentarios de los cibernautas a través de Instagram.

