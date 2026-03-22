«La picó una araña de rincón»: Tanza Varela impactó tras compartir el delicado estado de salud de su bebé

Hace solo unas horas, Tanza Varela informó el accidente que sufrió su hija de 11 meses, Roma. Al principio, la exchica reality subió una historia preguntando por algún profesional de la salud, ya que la bebé había sido picada por un bicho.

Ahora, durante este domingo confirmó el delicado estado de salud de su pequeña.

Tanza Varela impactó tras compartir el delicado estado de salud de su bebé

Ayer, Tanza Varela pidió ayuda a través de sus redes sociales ya que no sabía qué era lo que estaba pasando con su bebé, esto, porque tenía su pie morado tras el incidente.

Durante la noche del sábado, Tanza Varela comentó un poco la situación de su hija, tras acudir a un centro médico: «Chiquillos, Roma se va a quedar hospitalizada, estamos hechos mierda. Su patita se está poniendo muy negra y no saben qué es. Si le pasa algo a la Roma se acaba la vida. Así que recen por la Roma todo lo que puedan y volveremos con noticias».

Ahora, este domingo, actualizó su estado de salud, y entregó más información: «A nuestra Roma le picó una araña de rincón, durante la mañana de ayer sábado. Próximo domingo cumple 1 año así es que mándenos todo su amor para que nos vayamos pronto a la casa. Por ahora estará hospitalizada durante toda esta semana«.

«Sé que mi comunidad de personas maravillosas la quieren mucho, mándenle por favor todo su amor. Nuestros hijos son lo más importante que existe en nuestra vida con Matías. Gracias a todos«, cerró en la publicación.

Rápidamente, su publicación se llenó de comentarios de apoyo, para su pequeña hija de menos de un año, en este complejo momento de salud.

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