«Llegaron a los golpes…»: Fabricio Vasconcellos protagonizó insólito altercado que terminó con agresiones y una denuncia

Durante la tarde de este sábado, se hizo público un confuso escándalo, que tiene como protagonista al bailarín brasileño, Fabricio Vasconcellos.

Según la información de la periodista de espectáculos, Cecilia Gutiérrez, el incidente habría acabado con el brasileño y otro sujeto lesionados y presentando denuncias ante Carabineros.

El insólito altercado

En su perfil de Instagram, con un video, Cecilia Gutiérrez dio a conocer la información: «Según me comentan, Fabricio Vasconcellos se vio involucrado en una pelea. Una pelea que terminó con una persona lesionada, con una denuncia en Carabineros y con una constatación de lesiones en una clínica del sector oriente».

La periodista entregó la versión del desconocido al respecto: «Según el relato de familiares de la supuesta víctima, dentro del condominio donde Fabricio vive junto a Mariela Román, iba entrando una persona que fue a visitar a un vecino de Fabricio, una persona que viene en el mismo condominio».

«Por la naturaleza del lugar, con lomos de toro, límites de velocidad, iba más lento. Fabricio iba entrando detrás y empezó a apurar, a tirar el auto encima, a tratar de pasar por al lado, apurando, y que esta situación había llevado como a un encontrón verbal. Pero este encontrón había escalado hasta que llegaron a los golpes«, explicó.

Incluso, según la información que entregó la víctima a Cecilia Gutiérrez, «Fabricio lo habría golpeado con un objeto contundente».

Eso sí, también la periodista señaló la versión de Fabricio: «lo que dicen del lado de Fabricio es que él fue agredido primero, que incluso las lesiones que tiene en su mano no son por haber golpeado a otra persona, sino porque esta persona le habría apretado los dedos en la puerta de la camioneta«.

«Lo que también me dicen es que Carabineros habría llegado a la casa de Fabricio con Mariela, que no habría salido nadie, pero sí en algún momento Mariela habría ido a tomar fotografías a la casa de sus vecinos, donde estaba esta persona», agregó.

Por último, señaló la existencia de una denuncia al respecto: «Esto está en una denuncia en Carabineros. Ambos dicen haber sido agredidos. Uno dice que fue primero».

La versión de Fabricio

Más tarde, Cecilia Gutiérrez mostró en sus historias de Instagram su conversación con Fabricio, quien le entregó su versión de los hechos:

«Hoy alrededor de las 13 (horas), al regresar a mi domicilio, junto a mi hija de 15 años, observé un vehículo desconocido, circulando de manera sospechosa y a baja velocidad. Al aproximarme a mi casa, el vehículo comenzó a obstaculizar mi paso, por lo que procedí a adelantarlo», escribió de entrada el brasileño.

Según su relato, «Al ingresar a mi propiedad, antes de que el portón se abriera completamente, el conductor descendió de su vehículo y se acercó de forma muy agresiva a mi automóvil. Al bajar parcialmente la ventana, el individuo me escupió, por lo que intenté cerrar y resguardarme».

Sin embargo, esto no quedó ahí: «al intentar descender del vehículo, el sujeto forcejeó la puerta y la golpeó, lo que provocó que esta se cerrara sobre mi mano, causándome lesiones de carácter mediano. Posteriormente, al bajar del vehículo, el individuo me agredió físicamente, iniciándose una breve pelea. Segundos después, una mujer que lo acompañaba también intervino agrediéndome«.

Según Fabricio, la pelea terminó de la siguiente forma:

«Ante la situación, opté por retirarme y volver a mi vehículo. En ese momento, el individuo profirió amenazas de muerte en mi contra y hacia mis perros, indicando que regresaría. Luego extrajo un objeto contundente, un palo, desde su vehículo y golpeó la parte posterior de mi camioneta. Todo lo anterior ocurrió en la presencia de mi hija menor», cerró.

Por último, también aseguró haber dejado una denuncia, y fue a constatar lesiones.

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