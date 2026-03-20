¡Remezón en Canal 13! Despiden a rostros de prensa y matinal en una misma jornada

Una compleja jornada se vivió este viernes al interior de Canal 13. Durante la mañana, la señal concretó una serie de despidos que afectaron a distintos equipos, desde prensa hasta el área deportiva.

Una de las primeras en referirse a la situación fue la periodista Verioska Venegas. A través de sus redes sociales, contó que el canal le informó que su salida respondía a una reestructuración. Sin embargo, dejó entrever dudas sobre esa versión. «Yo creo que fue por otro motivo», escribió.

La comunicadora también compartió un mensaje más personal sobre el momento que atraviesa. «Esta es la cara de una persona despedida a las 7 de la mañana. Sí, de más de una década madrugando, Canal 13 decidió despedirme», expresó en Instagram.

Ola de despidos en Canal 13

Los cambios no se limitaron al área de prensa. El matinal «Tu Día» también sufrió bajas. Entre ellas, la de José Ignacio Barros, quien formaba parte del equipo del programa.

En conversación con Fotech, el periodista abordó su salida con calma. «Es parte de… Me quedo tranquilo con el trabajo realizado y la entrega por el equipo. Creo que en eso nunca me quedé y no pasa por ahí la salida», señaló.

A él se suma Gabriel Alegría, quien también fue desvinculado este mismo viernes. El profesional compartió su reacción en redes sociales, donde reconoció lo inesperado del momento. «Hoy me despidieron. Nunca me habían despedido y es raro», comentó.

Pese a la sorpresa, destacó su paso por el canal. «Aprendí muchísimo, me caí y me levanté. Desayuné muchas veces, abracé otras miles de veces e intenté llegar con la información precisa y directa», agregó.

Según información publicada por Fotech, los despidos también alcanzaron al área deportiva. En esa sección dejaron la señal el editor Pablo Gómez y el integrante del equipo Luis Marambio.

Hasta ahora, desde la señal no han entregado una declaración pública más amplia sobre estas desvinculaciones, que se enmarcan en una jornada marcada por ajustes internos y cambios en su estructura.

Sigue a Corazon.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google