Silvestre Dangond en Chile 2026: fecha, entradas y recinto confirmado para «El Baile de Todos Tour»

El cantante colombiano Silvestre Dangond confirmó su regreso a Chile con un esperado concierto en Santiago. El artista se presentará el próximo sábado 30 de mayo con su gira “El Baile de Todos Tour”, en un show que promete reunir a miles de fanáticos de la música vallenata.

El espectáculo llega en el marco del lanzamiento de su más reciente producción discográfica, “El Último Baile”, uno de los trabajos más importantes de su carrera. Este álbum no solo ha reforzado su posición dentro de la música latina, sino que también marca un momento clave en su trayectoria artística.

Durante el último año, Dangond ha consolidado su éxito a nivel internacional. El cantante obtuvo un Latin Grammy a Mejor Álbum de Cumbia/Vallenato y, de cara a 2026, suma cuatro nominaciones a Premio Lo Nuestro, confirmando su vigencia y popularidad en la escena musical.

A lo largo de su carrera, el artista ha acumulado múltiples reconocimientos, incluyendo certificaciones de cuádruple platino, tres Latin Grammy en la categoría de cumbia/vallenato, además de premios como el Lo Nuestro y el ASCAP. Su versatilidad también se refleja en colaboraciones con figuras como Nicky Jam, Sebastián Yatra, Maluma y Carlos Vives, entre otros.

¿Cómo y cuándo comprar entradas para el regreso de Silvestre Dangond a Chile?

El regreso de Dangond a Chile se da tras su exitoso paso por el Movistar Arena en 2024, donde conquistó al público con su tour “Ta Bueno” y un repertorio que incluyó éxitos como “Cásate conmigo”, “La locuras mías”, “Materialista”, “Justicia” y “Cartagena”.

Las entradas para el concierto de Silvestre Dangond ya están disponibles a través del sistema PuntoTicket.

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