Kathy Contreras sorprende al revelar vínculo familiar con famoso cantante urbano: es su madrastra

En la jornada de este lunes se estrenó una nueva temporada de «Fiebre de Baile», programa estelar de Chilevisión.

En ese contexto, antes de que comenzará el primer episodio del espacio de entretención, uno de los nuevos fichajes entregó detalles de su regreso a la televisión y entregó un desconocido dato que guarda relación con un joven artista urbano.

Se trata de Kathy Contreras, quien saltó a la fama luego de ser una de las participes de Calle 7 y Yingo, extintos programas juveniles que marcaron una época. Fue en conversación con ADN donde aseguró que viene con una faceta más tranquila y madura.

«Tengo ganas del escenario, de que me conozcan», fueron sus palabras.

Kathy Contreras y vínculo con famoso cantante urbano

En medio de la conversación, Kathy Contreras reveló que mantiene un vínculo familiar con Sinaka, la revelación del género urbano nacional.

«Mi marido (Erich Muñoz) es el papá de Sinaka», comentó.

Sinaka es una de las promesas de la nueva ola urbana, y tiene temas que rompen las plataformas digitales como «Senda Bellakona» y «Aló». El oriundo de Quilpué trajo de vuelta el sonido clásico del reggaetón, pero con un sello propio.

Asimismo, recientemente confirmó su primer gran show en el Teatro Caupolicán, dando un gran paso en su carrera.

Por otro lado, la ex Calle 7 también habló sobre la gran energía que llevan las nuevas generaciones. Además de las miradas que han nacido en torno a la maternidad.

Sin embargo, señaló que la exposición le preocupa: «Soy mamá y tengo a alguien que proteger. Las redes sociales a veces te juegan en contra», dijo.

Para cerrar, vale destacar que la nueva temporada de Fiebre de Baile viene con todo. Chilevisión le ganó a la competencia en horario prime. Entre 22:50 y 00:50 horas logró un promedio de 680 mil personas por minuto.

