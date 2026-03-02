Sinaka confirma concierto en el Teatro Caupolicán: Cuándo es, precios y cómo comprar entradas

Uno de los artistas urbanos que marcó el cierre del 2025 hoy da un nuevo paso en su carrera musical.

Sinaka, el artista urbano del momento confirma su primer gran concierto en el Teatro Caupolicán de Santiago, uno de los escenarios más emblemáticos de nuestro país.

Con 23 años, Sinaka se ha consolidado como una de las grandes promesas del reggaetón nacional. Su último álbum titulado «El Nuevo Sonido» lo llevó a lo más alto con el hit «Senda Bellakona», canción que alcanzó el #1 del top 50 de Spotify Chile y que sigue sumando millones en la plataforma.

Cuándo y cómo comprar entradas para el concierto de Sinaka en Teatro Caupolicán

La joven promesa fijó su gran show para el próximo sábado 2 de mayo a las 18:00 horas.

La venta de entradas será a través del sistema Puntoticket y comenzarán el 3 de marzo con la preventa de tickets. Una vez agotada la preventa, se dará inicio a la venta general de los boletos.

Asimismo, cabe destacar que el evento será apto para todas las edades.

El proyecto de Sinaka es un viaje directo al reggaetón de la vieja escuela, con una propuesta sonora que rinde homenajes a referentes como Daddy Yankee, Don Omar, Wisin y Yandel y Ñengo Flow, pero con identidad propia. Esa mirada lo ha llevado a debutar en Pitchfork, reconocido portal de música a nivel mundial.

El intérprete promete una noche llena de sorpresas, donde cantará desde «W.A.N Vol.1», «MOJA» y «La Nueva Industria» y éxitos como «Descontrol», «Senda Bellakona», «Sube el Bajo» y «Aló», su reciente colaboración juntó a Katteyes.

