Muere figura esencial del equipo de El Chavo del 8: «Poco a poco se va quedando la vecindad sola»

El mundo del espectáculo mexicano atraviesa días de tristeza tras confirmarse el fallecimiento de Carmen Ochoa, reconocida productora y directora vinculada estrechamente al universo creado por Roberto Gómez Bolaños, «Chespirito».

La noticia se reveló a través de sus redes sociales, donde se destacó un rol fundamental detrás de cámaras en producciones emblemáticas como el Chavo del 8. En la publicación que informó su partida, la describieron como una amiga entrañable y una profesional comprometida.

«Lamentamos profundamente la partida de Carmen Ochoa. Una profesional extraordinaria, pieza clave detrás de cámaras. Productora, directora y gran amiga. Gracias, Carmen, por tu talento, tu entrega y tu calidez. Tu huella queda para siempre en nuestra vecindad. Q.E.P.D», se lee en el mensaje.

Por otro lado, integrantes del elenco que aún permanecen activos también expresaron su pesar. Edgar Vivar, recordado por dar vida a Ñoño y al Señor Barriga, compartió una fotografía de su último encuentro con ella y le dedicó sentidas palabras.

«Que el recuerdo de nuestras amenas pláticas no se diluya, te voy a extrañar Carmelita. Tantos recuerdos cuando fuiste productora de Chespirito. Un abrazo a tus hijos”, escribió el actor.

Quien también manifestó su tristeza fue María Antonieta de las Nieves, popularmente conocida como «La Chilindrina». “Gracias por tu profesionalismo, tu entrega y por tantos años de trabajo compartido. Mi más sentido pésame a su familia. Descanse en paz”, expresó luego de enterarse de la pérdida.

Reacciones en redes sociales tras fallecimiento de Carmen Ochoa

Las redes sociales no demoraron en reaccionar a la noticia, y rápidamente los usuarios se manifestaron dejando sus comentarios en señal de apoyo a la familia y amigos.

«Muchas gracias por tanto, siempre en el inconsciente colectivo», «Dios le de consuelo a su familia y paz a su alma», «Poco a poco se va quedando la vecindad sola» y «Mis condolencias por el trabajo que aún disfrutamos», fueron algunas de las reacciones en redes sociales.

También puedes leer en Radio Corazón: Reconocida pareja del espectáculo enciende las redes con inesperada noticia: Se van a casar

Sigue a Corazon.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google