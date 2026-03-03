Juan Manuel Astorga revela detalles de su próximo encuentro con Matteo Bocelli en Italia: «Le voy a…»

No cabe duda que una de las grandes amistades que se formó durante la emisión del Festival de Viña 2026 fue la de Matteo Bocelli con Juan Manuel Astorga. Lo que partió como un encuentro de trabajo, se materializará en un viaje.

El comunicador de Mega confirmó que viajará a Italia para visitar al cantante, luego de la invitación que el propio artista le hizo en pleno certamen.

Juan Manuel Astorga confirma que viajará a Italia

Ambos coincidieron como jurados en el evento viñamarino, y según contó el periodista en su programa radial, la conexión fue inmediata. Compartieron largas jornadas durante la semana festivalera, entre evaluación y traslados.

«Nos sentamos juntos en el jurado, en la van y en los almuerzos», relató, recordando cómo se fue dando la cercanía tras el intenso ritmo del certamen.

La invitación surgió primero desde el europeo. Le ofreció recibirlo en su casa en la Toscana cuando viajara al viejo continente. Incluso prometió cocinar para él. No todo quedó en el aire: Astorga aseguró que el encuentro se realizará a mediados de este año.

El periodista, eso sí, puso paños fríos. Aclaró que el viaje no nació exclusivamente luego de la invitación. «Ya tenía proyectado ir a Europa», explicó. Por lo que aprovechará el contexto para visitar al italiano.

Asimismo, adelantó que la cocina será parte central del reencuentro. «Entonces sí o sí pasaré a verlo, y le voy a cocinar; conversamos harto de eso. Además, viene a Chile el 21 de octubre, tiene concierto”, comentó.

