A sus 94 años: Fallece reconocido actor que brilló en los 80′ en «Volver al Futuro» y «Top Gun»

Una triste noticia remece al mundo del cine. Se trata de la muerte de uno de los actores más recordados de la saga Volver al Futuro.

Hablamos del actor James Tolkan, recordado por su participación en icónicas películas de los años 80 y 90. El intérprete falleció a los 94 años en Nueva York, Estados Unidos.

Fallece reconocido actor que brilló en los 80′ en Volver al Futuro y Top Gun

La información fue confirmada por Michael Klastorin, parte del equipo de la saga Back to the Future, a través del medio Variety. Según detalló, el deceso ocurrió el jueves 26 de marzo, aunque se dio a conocer públicamente durante la noche del viernes. Hasta ahora, no se han informado las causas de su fallecimiento.

James Tolkan falleció en la localidad de Saranac Lake, en el estado de Nueva York a sus 94 años.

El actor es ampliamente recordado por su papel como el estricto director Strickland en la saga Volver al Futuro, donde apareció en las dos primeras entregas. En la tercera película, estrenada en 1990, regresó interpretando al abuelo de su personaje, acorde a la época en la que se desarrolla la historia.

Además, tuvo una destacada participación en otra película emblemática de la época, Top Gun, donde dio vida a Tom “Stinger” Jardian, uno de los personajes recordados del clásico protagonizado por Tom Cruise.

Su legado quedó marcado por personajes de carácter fuerte, que lo convirtieron en un recordado rostro dentro del cine de Hollywood.

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