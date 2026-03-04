Disley Ramos alza la voz y explica los motivos tras su repentino quiebre con Luis Jiménez: «Se intentó…»

Si bien ya han pasado varias semanas desde que se hizo público el término entre Disley Ramos y Luis Jiménez, recientemente la influencer decidió romper el silenció y revelar que sucedió tras su fugaz relación con el ex artillero de Palestino.

La creadora de contenido abordó el tema en conversación con el portal Ojo a la Tele. Ahí reconoció que, pese a la química que mostraron en pantalla, fuera del encierro la historia no logró sostenerse. Según explicó, ambos atravesaban momentos personales muy distintos.

Disley Ramos revela la verdad detrás de su quiebre con Luis Jiménez

“Él venía saliendo también de algo que había sido muy importante para él, entonces yo estaba en otra también en mi vida, como intentando crecer laboralmente, entonces nunca me vi con él afuera”, partió señalando la influencer.

La también participante de la segunda temporada de Fiebre de Baile contó que hablaron sobre la posibilidad de continuar juntos. Sin embargo, las dudas persistían. “Lo conversábamos y él me decía que sí, que sí, que sí. Y bueno, se intentó, obviamente”, relató.

Con el paso de los días, ambos entendieron que sus proyecciones no coincidían. Mientras Jiménez cerraba un ciclo importante en su vida, ella quería enfocarse en nuevos desafíos personales y profesionales.

“Él está cerrando un capítulo en su vida. Yo soy más joven, quiero otras cosas en mi vida. Salí también con las ganas de enfocarme en mis cosas, en mi carrera”, concluyó Disley Ramos, dejando en claro que el quiebre se dio en buenos términos, pero por caminos distintos.

