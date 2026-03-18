Kramer en Gran Arena Monticello 2026: fecha y cómo comprar las entradas para el evento de humor

El reconocido humorista Stefan Kramer volverá a los escenarios con un esperado espectáculo en el Gran Arena Monticello. La cita será el próximo sábado 21 de marzo desde las 21:00 horas, en el marco de su show “Kramer Íntimo”, una propuesta que busca hacer reír y sorprender al público en uno de los meses más movidos del año.

El reconocido humorista Stefan Kramer volverá a los escenarios con un esperado espectáculo en el Gran Arena Monticello. La cita será el próximo sábado 21 de marzo desde las 21:00 horas, en el marco de su show “Kramer Íntimo”, una propuesta que busca hacer reír y sorprender al público en uno de los meses más movidos del año.

¿Cómo comprar entradas para el show de Kramer en el Gran Arena Monticello?

En esta nueva presentación, el artista no solo desplegará su característico humor, sino que también mostrará una faceta que ha desarrollado en los últimos años: la música. Kramer se ha atrevido a incursionar en el canto, incorporando esta habilidad a su espectáculo, acompañado —como es habitual— por varios de sus icónicos personajes.

El regreso al recinto de Monticello se da tras una seguidilla de exitosas presentaciones, donde agotó localidades con shows como “Autoayuda” y “Súper Papá”, propuestas en las que abordó desde la reflexión personal hasta su experiencia como padre. Además, su trayectoria incluye hitos como su paso por el Festival de Viña del Mar, donde ha sido ampliamente ovacionado.

Las entradas para ver a Stefan Kramer ya se encuentran disponibles a través del sistema de Ticketmaster.

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