«Estaba llorando mal»: Filtran detalles de la pelea que terminó con la renuncia de Claudia Schmitd a Zona Latina

No cabe duda que la polémica de la semana en el mundo de la farándula, es la fuerte discusión de Claudia Schmitd con Adriana Barrientos durante la grabación de Zona de Estrellas y que terminó con la uruguaya abandonando el estudio.

Pero la cosa no termina ahí, ya que durante la jornada de este lunes, se filtró que la rubia presentó nuevamente su renuncia a Zona Latina, como reclamo contra el canal por mantener a La Leona. Renuncia que en esta ocasión habría sido aceptada.

Los detalles de la pelea de Claudia Schmitd y Adriana Barrientos

Es en este contexto que, desde Publimetro, reportaron que la queja en contra de Adriana Barrientos no sería solo por parte de Claudia Schmitd, sino que también de otros trabajadores del canal, quienes habrían sufrido malos tratos.

«Claudia Estaba llorando mal. Dijo que si no la sacan (a Adriana) ella no vuelve. Esto no es nuevo, se repite hace mucho rato. Los malos tratos de Adriana en maquillaje, peluquería, con los guardias. Es un mal trato constante. El canal ya tiene quejas de ella, ya se han hecho reclamos», indicaron fuentes al medio antes nombrado.

Frente a esto, es que al parecer ya se armaron los bandos al interior de Zona de Estrellas, ya que al comenzar la transmisión de YouTube de este lunes, Pablo Candia, panelista del espacio, le envío un saludo a Claudia Schmitd, sin revelar el motivo de su ausencia.

Mientras que Mario Velasco aprovechó de saludar a Manu González, quien está de vacaciones, con el fin de cambiar el tema. Junto con esto, se debe señalar que, Daniella Campos está reemplazando a Schmitd como panelista e incluso no se descarta de que quede como panelista permanente.