Latife Soto lanza potente predicción sobre gobierno de José Antonio Kast y genera preocupación: «Mucha cosa…»

Luego de la semana de Viña, Latife Soto volvió al ruedo con sus clásicas transmisiones junto a José Antonio Neme.

Recientemente, causó sorpresa tras lanzar nuevas predicciones sobre el inicio del próximo gobierno, liderado por José Antonio Kast.

«En cuanto a Chile, para el mes de marzo veo algún tipo de protesta, paros y cosas. Va a estar bien activo el mes de marzo, pero después se va a calmar», comenzó diciendo al lanzar las cartas.

De acuerdo a su relato, las protestas que existen actualmente en el país trasandino relacionados a los subsidios habitaciones «van a seguir en junio».

Siguiendo por esa línea, la guía espiritual señaló que: «para Chile viene todo un proceso de restauración. La escoba representa la limpieza y la restauración, como recuperar espacios públicos».

Latife Soto sobre problemas que enfrentaría José Antonio Kast en su gobierno

Mientras hablaba con el periodista de Mega, la tarotista reveló que serían dos los problemas que tendría que enfrentar José Antonio Kast en su próximo gobierno: Protestas y ámbito económico.

«Va a haber gente que va a querer molestar al gobierno que viene, con mucha protesta y mucha cosa», continuó.

Asimismo, aseguró que «el gobierno no va a encontrar dinero: no hay dinero».

Sin embargo, indicó que la situación tendría un vuelco. «Van a encontrar la forma de reparar (la situación) y vamos a tener noticias, porque este nuevo presidente ha pensado mucho en ayudar a la gente afectada en el sur, tiene en mente eso», fueron sus palabras.

«A la gente sin casa del sur y Valparaíso; va a querer conseguir dinero para ayudar en eso. Ayudar a la gente que está muy desanimada», cerró Latife.

