Humorista nacional reveló que cobró $800 millones para estar en el Festival de Viña: Esta fue la respuesta de la organización

En una reciente conversación en el programa de YouTube “Sin Editar”, Felipe Izquierdo sorprendió al revelar detalles de negociaciones que tuvo con la televisión chilena. El comediante aseguró que en más de una ocasión puso sobre la mesa una cifra tan alta que terminó alejándolo de importantes proyectos.

Durante la entrevista con Pamela Díaz, el participante de Fiebre de Baile recordó que fue contactado por la producción del reality «1810», espacio en el que también participó La Fiera.

El millonario monto que cobró Felipe Izquierdo para presentarse en el Festival de Viña

“(Le dije) ‘¿Con quién veo las platas?’. Me dijo ‘conmigo’, se puso como contento. (Yo respondí) ‘$800 millones, igual tengo que ver si con eso da o no da, porque yo lo más probable es que después me tenga que ir vivir a Noruega y a los niños los voy a poner en buenos colegios, tengo no sé cuánto dura eso, tengo que hacer unos cálculos más’”, relató.

Izquierdo comentó que habló en tono serio y que incluso preguntó si lo volverían a contactar. “Me dijo ‘nosotros te llamamos’. Y yo me fui”, recordó, dejando claro que la llamada nunca llegó.

Pero esa no fue la única vez. El humorista afirmó que utilizó la misma estrategia cuando lo invitaron a presentarse en el Festival de Viña del Mar.

“Me llamaron de Mega y me dijeron ‘te queremos a ti con la Elvira, ¿tú estás dispuesto?’. (Dije) ‘Absolutamente, ¿con quién veo las platas? $800 millones’. No sé por qué tengo esa cifra, es bien estúpida”, confesó, fiel a su estilo.

La reacción fue inmediata: «“Se largó a reír y le dije ‘¿de qué te ríes? Puede ser mucho más, tengo que hacer unos cálculos’. Nunca más me llamaron”, agregó.

Finalmente, reconoció que no se siente cómodo con la idea de pisar la Quinta Vergara. «“No, no (…) lo que yo hago no es del gusto de todo el mundo y, además, no sé tampoco lo que hago”, afirmó. Y cerró con una definición propia: “Es como un tipo divertido, pero raro”, cerró en la entrevista.

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