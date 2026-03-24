Pamela Díaz habló sobre el nuevo romance de su expareja Jean-Philippe Cretton: «Está enganchado, pasándolo bien»

El pasado domingo, el presentador de televisión Jean-Philippe Cretton terminó con los rumores sobre su supuesto amorío con una foto en redes sociales, que confirmó que estaría con Camila Miguel.

Anteriormente, al periodista hace meses se le habría visto con otras figuras del espectáculo, pero parece que ya ha encontrado el amor. Inclusive hace días comentó sobre los rumores de su vida privada.

«No me gusta la farándula, la verdad. Nunca me ha gustado. No siento que yo participe ahí, entonces me parece un tanto injusto que vayan a buscarme, digamos. Yo estoy ahí encerrado en mi cueva y estoy bastante bien ahí», declaró en Página 7.

Pamela Días se refiere al nuevo romance de su expareja Jean-Philippe Cretton

Ante esto, los medios comenzaron a comentar sobre la nueva relación del periodista. El pasado lunes, en el programa de Hay que Decirlo, su expareja habló sobre este nuevo romance.

La Fiera comentó que Jean-Philippe Cretton la está pasando bien con su nueva relación. Además, señaló que una de las razones por las que el periodista haya subido una fotografía con su pareja es porque ella se ha convertido en alguien importante en su vida.

Pero Pamela no solo analizó el trasfondo del porqué habría subido esa foto, sino que salió a la defensa del presentador. «¿Saben qué? Déjenlo tranquilo. Yo creo que para que Jean-Philippe haya subido una foto con alguien, porque venía todo este show de Primer Plano seguramente, es porque está tranquilo y contento, todo eso. Además, él dijo que no quiere estar más metido, involucrado en la tele«.

Asimismo, la panelista concluyó que el presentador de televisión: «Está enganchado, pasándolo bien y para que no te sigan (los medios). Si tú dejas un rato una foto, es para que no te molesten. Es fome que te sigan a todos lados».

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