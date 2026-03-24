«No podemos mandar en estos tiempos a callar a nadie»: Mariela Montero arremete con todo contra Pamela Díaz

Durante el programa de Hay que Decirlo, Pamela Díaz hizo fuertes declaraciones contra Yamila Reyna. Esto debido a estar fuera de las cámaras en medio de su denuncia por violencia intrafamiliar contra el cantante Américo.

En el programa, La Fiera comentó que debería dejar de quejarse. Además, comparó la situación de Yamila con la de la cantante Shakira y luego con la de una persona común.

«Ojalá todos tuviéramos todo ese tiempo de estar un mes en la casa para poder recuperarnos de que alguien nos cag… Ojalá todos pudiéramos ese tiempo como Yamila o como Américo, porque la gente tiene que trabajar al día siguiente, la gente tiene que levantarse con pena».

Mariela Montero va con todo contra los dichos de Pamela Díaz

Ante esta situación, la modelo argentina no dudó en comentar al respecto. «Donde ella dice: ‘No hay que quejarse, hay que secarse las lágrimas y avanzar’. Sí, está perfecto que vos instes a las mujeres a que vamos por más, seamos fuertes. (…) todas nos hemos secado las lágrimas, nos clavamos un poco de make-up y salimos adelante con una sonrisa en la jeta».

En el video subido a redes sociales, Mariela Montero comenta que Yamila se encontraba profundamente afectada. Asimismo, señalo que esto no fue solamente por la infidelidad, sino que además a esto se le sumaba la violencia física.

«Su agresor fue denunciado, lo cual yo encuentro un acto total de valentía de parte de Yamila, enfrentarse ante esa situación, amando a una persona y exponerlo de esa manera porque tiene que ver con el amor propio, chicas. Hay que hacerlo», señaló.

Además, agregó una reflexión por lo que había dicho Pamela Díaz. «Hay que denunciar a quien te violenta, entonces no podemos mandar en estos tiempos a callar a nadie. Y menos a decir ‘no nos quejemos’, es un acto de retroceso».

Continuó comentando que existen pruebas que respaldan la denuncia de Yamila Reyna: «Hay que tener más cuidado y más responsabilidad con las palabras que decimos».

«Seamos responsables con el mensaje que dejamos. Las mujeres todavía luchamos por ser escuchadas, respetadas, y muchas viven verdaderos infiernos en sus propias casas y temen denunciar por miedo, necesidad o vergüenza», concluyó la modelo argentina.

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