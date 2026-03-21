Hizo su mea culpa: La sincera reflexión de Stefan Kramer tras las críticas a sus shows en el Festival de Viña y la Teletón

Stefan Kramer fue uno de los invitados al más reciente capítulo de Podemos Hablar. En el espacio, no solo mostró su talento con imitaciones, sino que también habló desde lo personal y abordó sus últimas polémicas.

En concreto, se refirió a su presentación en el Festival de Viña del Mar 2026, que tuvo opiniones divididas de los televidentes, y a su comentada imitación de Cristián Castro en la Teletón 2025.

La reflexión de Stefan Kramer tras críticas en el Festival de Viña

Durante la conversación, el humorista se refirió a su presentación en el Festival de Viña del Mar 2026, la cual generó opiniones divididas: “Yo lo pasé muy bien y fue una noche muy bonita. Obviamente después tú te bajas del escenario y te enfrentas a esta nueva etapa que estamos enfrentando todos, que es ‘¿qué dijeron las redes?, ¿qué pasó con la tele?’”, comentó.

En esa línea, agregó que entiende que no siempre es posible conformar a todos: “Uno siempre quiere agradarle a mucha más gente, pero creo que ya es normal que después, en el análisis, aparezcan todo tipo de opiniones, y hay que tomarlo con tranquilidad”.

Stefan Kramer también reveló que su rutina quedó incompleta, ya que no alcanzó a incluir imitaciones que tenía preparadas, como las de Lionel Messi, Rodrigo Sepúlveda y Julio César Rodríguez.

Además, abordó con humor la reacción del público y los comentarios en televisión, incluso imitando a José Antonio Neme al recordar las críticas: “Tú sales y nadie te va a tirar para abajo, pero al otro día prendes la tele y: ‘No me gustó’”, señaló.

Su versión sobre la fallida rutina en la Teletón

El imitador también se refirió a su cuestionada rutina en la Teletón, con la imitación de Cristián Castro.

Según explicó, su enfoque fue retratar una versión actual del artista, lo que no logró conectar con el público: “Yo observé al Cristian Castro actual, y está el Cristian Castro de siempre, el de las canciones. Hay ciertas cosas que no todos conocen y tú juzgas que ‘por qué me río, en dónde hay que reírse’ , entonces la autocrítica es decir que, efectivamente, pudo haber sido un personaje más transversal’”.

Además, reveló que el propio Cristián Castro iba a participar en la rutina, lo que finalmente no se concretó.

Pese a las críticas, Stefan Kramer no lo toma como un fracaso: “uno siempre aprende. Creo que es bueno de repente cuando no pasan bien las cosas, porque si no, uno empieza a quedar en una zona de confort, que está todo bien, que no voy a probar nada. Igual me arriesgo y el riesgo implica que a lo mejor…”.

«Quizás la lección es: imita al de siempre. Viste que están los artistas como cuando nacen y todos los conocemos así, y si cambia, no, no lo cambies, el se viste así», cerró.

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