«Aunque tu partida fue rápida e inesperada, tu huella permanecerá por siempre»: Marcela Vacarezza reveló delicada pérdida familiar

La comunicadora Marcela Vacarezza compartió la noche de este viernes una triste noticia con sus seguidores, tras confirmar el fallecimiento de su hermano mayor, Ricardo Vacarezza Etcheverry.

Según sus propias palabras, su muerte habría sido rápida e inesperada.

Marcela Vacarezza reveló delicada pérdida familiar

A través de una emotiva publicación en su cuenta de Instagram, la figura televisiva despidió a su hermano. Ricardo Vacarezza se desempeñaba como médico, titulado de la Pontificia Universidad Católica de Chile, con especialización en hematología y medicina interna.

Junto a una fotografía, Marcela Vacarezza le dedicó sentidas palabras, recordando su vínculo y los momentos compartidos:

“Aunque la distancia nos separaba y no nos veíamos tanto como hubiéramos querido, siempre estuviste presente de una forma profunda y silenciosa. Hoy me quedo con todas las ocasiones compartidas, con tu humor tan especial, tu manera de ver y enfrentar la vida tan peculiarmente, tus llamadas para saber siempre de mí, de Rafael y mis niños”, escribió.

“Aunque tu partida fue rápida e inesperada, tu huella permanecerá por siempre”, agregó.

Por último, Marcela Vacarezza despidió a su hermano: “Te fuiste con mucha vida aún por delante, y eso duele. Pero también elijo recordarlo desde lo que sí tuvimos, desde ese lazo que nada ni nadie puede borrar. Incluso siento que me esperaste para que llegara y alcanzara a despedirme de ti”, cerró.

Por su parte, el Colegio Médico de Chile también se pronunció a través de redes sociales, enviando condolencias a la familia, colegas y cercanos del profesional en este difícil momento.

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