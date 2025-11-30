A meses de su show en el Festival de Viña: Stefan Kramer generó opiniones divididas con imitación a Cristián Castro en la Teletón

La noche de ayer se vivió en el Estadio Nacional el cierre de la Teletón 2025. Uno de los espectáculos más esperados de la noche era el del imitador Stefan Kramer, quien acostumbra presentarse en esta cruzada solidaria.

Además del comediante, en la jornada se presentó Myriam Hernández, Zúmbale Primo, Lucero, Pablo Alborán, Paulina Rubio, Noche de Brujas, entre otros.

Stefan Kramer generó opiniones divididas con imitación a Cristián Castro en la Teletón

La presentación de Stefan Kramer contó con la colaboración del animador Leo Caprile, además del mago nacional Jean Paul Olhaberry. Comenzó con una imitación de Eduardo Artés, que sacó carcajadas en el público.

Luego, con un truco de magia, apareció Stefan Kramer caracterizado como Cristián Castro, con ayuda de un impresionante acto del ilusionista nacional. Cabe recordar que el cantante mexicano se había presentado el día anterior en el evento.

En el show, que duró 20 minutos, el imitador cantó, e interactuó como Cristián Castro, haciendo reír al Estadio Nacional. Por otro lado, en conversación con los medios, aún caracterizado, aseguró sobre su presentación en el Festival de Viña del Mar que «está confirmado hace rato«.

Eso sí, en las redes sociales, causó debate y opiniones divididas, por la imitación del mexicano. Incluso, muchos fueron duramente críticos con su presentación:

Soy la única que encuentro mala la presentación de hoy de #kramer ?? pic.twitter.com/3CzFrtDtUe — Carito (@K_rito_BC) November 30, 2025

Este ha sido el show más penoso y vergonzoso de Stefan Kramer. Creo sinceramente que los organizadores de la @Teleton podrían evaluar traer otros humoristas. Basta de Kramer #Teleton2025 #TeletonChile pic.twitter.com/G0GV7V3rBn — El ©urly (@SoyElCurly) November 30, 2025

Nadie se rie con Kramer.. Dio verguenza ajena burlandose de Cristian Castro por ser amanerado y con kilos de mas. Super inclusivo el compañero, pic.twitter.com/n3Is5SQz0C — Rul 🇨🇵 🤝🔗 (@R_LepeleyB) November 30, 2025

El show de Kramer no es apto para Teletón. Totalmente irrespetuoso y desmedido, más encima contra un artista que vino a dar su apoyo. — Pablo 🇨🇱🇺🇸 (@pablomellar) November 30, 2025

Harto cringe su show y bastante mediocre jugar con la sexualidad de Cristian Castro… Ni le sale el acento… Bajenlo que da vergüenza ajena #Kramer pic.twitter.com/jxTsU2LyZC — Paossuarez (@paossuarez) November 30, 2025

Sigue a Corazon.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google