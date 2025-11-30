  • EN VIVO

A meses de su show en el Festival de Viña: Stefan Kramer generó opiniones divididas con imitación a Cristián Castro en la Teletón

La rutina de Stefan Kramer en el cierre de la Teletón, en el Estadio Nacional, generó una ola de comentarios negativos en las redes.

30 Nov, 2025. 12:51 hrs

La noche de ayer se vivió en el Estadio Nacional el cierre de la Teletón 2025. Uno de los espectáculos más esperados de la noche era el del imitador Stefan Kramer, quien acostumbra presentarse en esta cruzada solidaria.

Además del comediante, en la jornada se presentó Myriam Hernández, Zúmbale Primo, Lucero, Pablo Alborán, Paulina Rubio, Noche de Brujas, entre otros.



La presentación de Stefan Kramer contó con la colaboración del animador Leo Caprile, además del mago nacional Jean Paul Olhaberry. Comenzó con una imitación de Eduardo Artés, que sacó carcajadas en el público.

Luego, con un truco de magia, apareció Stefan Kramer caracterizado como Cristián Castro, con ayuda de un impresionante acto del ilusionista nacional. Cabe recordar que el cantante mexicano se había presentado el día anterior en el evento.

En el show, que duró 20 minutos, el imitador cantó, e interactuó como Cristián Castro, haciendo reír al Estadio Nacional. Por otro lado, en conversación con los medios, aún caracterizado, aseguró sobre su presentación en el Festival de Viña del Mar que «está confirmado hace rato«.

Eso sí, en las redes sociales, causó debate y opiniones divididas, por la imitación del mexicano. Incluso, muchos fueron duramente críticos con su presentación:

 

 

 

 

 

