Gran final de Mundos Opuestos: Conoce la fecha y el lugar donde se hará la última competencia

Tras casi un año al aire, el reality Mundos Opuestos ya está llegando a su final. La competencia será contra el vencedor del Primer Tiempo, Juan Pedro Verdier. Cabe señalar que el reality comenzará a cambiar su dinámica de competencia. A partir de ahora no habrá equipos, ni procesos de eliminación, sino que serán duelos individuales y eliminados todos los días.

Asimismo, 10 de los 11 integrantes estarán en competencias cada día con el objetivo de obtener un cupo para la final del Segundo Tiempo. Hasta el momento, los participantes que quedan en competencia son Eyal Meyer, Mario Ortega, Valentina Concha, Alan Didier, Joche Bibbó, Chilota, Daúd Gazale, Vanessa Santos, Juan Pedro Verdier, Cyntia Cofano y José Pablo Saavedra.

En el programa de ‘Hay que Decirlo’, Karla Constant mencionó un adelanto de lo que se viene para esta segunda parte. «Lo que viene en estos últimos capítulos de ‘Mundos opuestos’ es impredecible y único. De seguro que quienes han seguido el reality no lo podrán creer y cada noche van a quedar pegados a su asiento de la impresión de lo que verán son eliminaciones impactantes y es impensado perderse un episodio.

¿Dónde y cuándo será La Gran Final de Todos los Tiempos de Mundos Opuesto?

En el mismo programa, Sergio Lagos y la animadora confirmaron que la competencia se presentará en vivo el día lunes 30 de marzo. El reality será emitido en horario prime después de Teletrece central. Además, se confirmó el lugar en donde se va a realizar la gran final, siendo esta la explanada del Estadio Nacional, en Ñuñoa, Santiago. Cabe recordar que el ganador obtendrá 25 millones de pesos como premio.

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