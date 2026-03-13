«Por el sono me decían…»: Raquel Argandoña confesó la verdad sobre la expulsión de Junior Playboy en Fiebre de Baile

La noche del miércoles se vivió uno de los momentos más tensos desde el regreso de Fiebre de Baile a Chilevisión. En la noche de eliminación, la polémica expulsión de Junior Playboy marcó un episodio inédito dentro de la competencia.

El conflicto comenzó luego de que el chico reality reaccionara molesto a una crítica de Fran García-Huidobro. Durante el corte comercial, se acercó a encararla y le dijo: “¿Me viniste a hinchar las pelotas?”.

Cuando el programa volvió al aire, la situación fue abordada inmediatamente por Raquel Argandoña, presidenta del jurado, quien tomó una drástica decisión: «Como presidenta del jurado, expulso a José Luis Concha de la competencia».

Raquel Argandoña confesó la verdad sobre la expulsión de Junior Playboy en Fiebre de Baile

Tras la polémica eliminación, Las Últimas Noticias se contactó con Raquel Argandoña para conocer más detalles del momento. En la conversación, la figura televisiva aseguró que actuó por decisión propia.

“Corrí con colores propios. Decidí expulsarlo sin consultar a nadie, sin esperar instrucciones”, explicó.

Sobre el motivo de su decisión, señaló: “Cometió una insolencia hacia un miembro del jurado. Lo hubiera hecho por los Power (Peralta), la maestra Edymar, por Vasco y lo hice por Fran”, afirmó.

Según el mismo medio, la situación tomó por sorpresa no solo a los televidentes y a los participantes del programa. La animadora Diana Bolocco, el resto del jurado e incluso el público presente quedaron impactados con la decisión. Desde la producción, de hecho, tampoco esperaban que la situación terminara de esa manera.

La propia Raquel Argandoña reconoció que alcanzó a escuchar la reacción del equipo a través del sistema de audio: “Yo escuchaba por el sono que decían ‘¡no, no, nooo!’”, relató.

Pese a las críticas y a la sorpresa general, la presidenta del jurado defendió su actuar y cerró con una frase fiel a su estilo directo: “Yo soy la presidenta del jurado, tengo esas atribuciones y las tomé”.

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