Damas Gratis celebra 25 años de carrera en Gran Arena Monticello: Cuándo es y fecha de entradas para el esperado show en Chile

La cumbia villera hará temblar el escenario del Gran Arena Monticello. El próximo sábado 23 de mayo, Damas Gratis se presentará por primera vez en el destacado recinto nacional, en un espectáculo que promete ritmo y bailoteo total.

Liderados por el gran Pablo Lescano, el grupo argentino llegará a Chile en medio de la celebración de sus 25 años de carrera. Un hito que ya comenzaron a festejar con multitudinarios conciertos en Buenos Aires, incluyendo dos exitosas fechas en el Arena Parque Roca.

El show en territorio nacional será un recorrido por los grandes éxitos que han marcado generaciones, desde sus primeras producciones hasta sus lanzamientos más recientes. Con su inconfundible estilo y el protagonismo del teclado de Lescano, la banda se ha consolidado como uno de los referentes más importantes de la cumbia latinoamericana.

Además, esta presentación se perfila como una oportunidad única para que los fanáticos disfruten en vivo de clásicos que han trascendido fronteras, junto a colaboraciones con artistas de distintas épocas y estilos.

Cómo comprar entradas para Damas Gratis en Gran Arena Monticello

El imperdible concierto de la icónica banda de cumbia villera será el sábado 23 de mayo.

Las entradas para asistir estarán disponibles a partir de este jueves 19 de marzo, desde las 11:00 horas, a través del sistema Ticketmaster.

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