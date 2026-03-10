Fran García Huidobro arremete contra popular rostro de TV: «No me meto en problemas con cabros chicos»

El pasado lunes se vivió un momento de tensión cuando el participante Junior Playboy realizó su presentación, donde el ex chico reality se subió al mesón de jurado mientras bailaba. Esta acción enfureció tanto a Fran García-Huidobro como a Vasco Moulian.
Ante esto, Moulian le preguntó al participante: «¿Tú le avisaste a la producción qué harías eso?«. A lo que Junior Playboy respondió «No, porque me ‘ascurrí’ que el tema decía ‘mal portado’ y el baile tenía que tener algo de mal comportamiento».
Vasco Moulian continuó diciendo «podrías haber tenido un accidente, encuentro que es una falta de respeto«.
Además, agregó: «No lo encuentro gracioso. Yo entiendo que quieras trivializar esto, pero creo que te podrías haber caído y es una falta de respeto muy grande a la producción del programa».
Tenso momento con Fran García-Huidobro
Pero eso no fue todo, ya que el concursante también tuvo un tenso momento con la Dama de Hierro, quién lo trato de patético. «Niño rebelde se puede ser hasta cierta edad, después se ve medio patético incluso. Usted se dio un lujo que no está en condiciones de darse, porque eso lo hace cualquiera de los bailarines y no pasa nada, porque ellos saben».
Asimismo, la animadora mencionó que esa acción puso en riesgo tanto a él como al jurado que se encontraban en la mesa. Además sostuvo que Junior Playboy era un «niño rebelde», cuestionando que cuánto tiempo más le duraría ese personaje.
Ante los dichos de Fran, Junior replicó «A mí me da lo mismo lo que diga Fran. Tú estás hablando con una depresión endógena del pasado. Aquí no ha pasado nada y no va a pasar nada».
«¿Han visto que me he mandado un cagazo grande, que me hayan tomado detenido, me hayan pillado chocando con alcohol o por hacer estupideces? Entonces ya basta, pido respeto», agregó.
Después de los dichos del exchico reality, Fran García-Huidobro declaró: «Agradezco que me haya dado un diagnóstico que nunca me habían dado. Me imagino que además de leer Van Gogh, también estudió psiquiatría»
Asimismo, finalizó con «Yo soy una perra vieja en farándula, no me meto en problemas con cabros chicos«.
