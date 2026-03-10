Piare con P llega a Gran Arena Monticello tras su éxito en el Festival de Viña: fecha y cómo comprar entradas

Luego de conquistar al público en el escenario del Festival de Viña del Mar, la comediante Pauline Echeverría, conocida popularmente como “Piare con P”, dará un nuevo paso en su carrera con su primera presentación en el Gran Arena Monticello.

Piare con P en Arena Monticello: Cuándo y cómo comprar entradas

La artista, oriunda de Puente Alto, logró consolidarse como una de las figuras destacadas del último festival viñamarino. En el escenario de la Quinta Vergara destacó por su desplante, su ritmo ágil para los chistes y su constante interacción con el público.

El espectáculo se realizará el sábado 4 de abril, desde las 21:00 horas, en el recinto ubicado en San Francisco de Mostazal. Las entradas estarán disponibles a partir del martes 10 de marzo a las 14:00 horas a través del sistema de Ticketmaster.

Durante su rutina, Echeverría mezcló anécdotas personales con observaciones cotidianas y frases que rápidamente se viralizaron, como el popular “quedé como hand roll”, expresión que comenzó a replicarse en redes sociales y conversaciones del día a día.

Pero su show no se limitó solo al stand up. La comediante también sorprendió al público cantando reggaetón, bailando e interpretando una canción con un mensaje directo para las mujeres, invitándolas a dejar atrás las relaciones de pareja tóxicas.

Ahora, con el éxito de Viña aún fresco, Piare con P llegará a Monticello con una rutina renovada que incluirá nuevas historias y también anécdotas de su paso por el escenario más importante del país.

La presentación promete risas, cercanía con el público y la consolidación de una artista que dejó de ser una promesa para transformarse en una de las voces más comentadas de la comedia nacional.

